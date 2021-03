INPI realiza hackathon de soluções tecnológicas com prêmio de 15 mil

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ligado do Ministério da Economia, está com inscrições abertas para a primeira maratona (hackathon) de desenvolvimento de soluções tecnológicas. O INPI Hack será realizado virtualmente entre os dias 5 e 12 de abril e entregará prêmios de até R$ 15 mil para as melhores soluções.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do evento até 31 de março. Podem participar equipes de profissionais da aéreas de gestão de negócios, tecnologia de informação e comunicação, experiência do usuário (UX), design e propriedade industrial.

A premiação será de R$ 15 mil para a equipe primeira colocada na disputa e de R$ 10 mil para a segunda. O terceiro lugar receberá R$ 5 mil. Os participantes deverão buscar soluções para as áreas de serviços, cultura, proteção, uso estratégico e bases de dados e sistemas.

As palestras do evento serão transmitidas pelo canal do INPI no You Tube.