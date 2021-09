Informais que receberam auxílio emergencial podem pedir empréstimo de até R$ 1.000,00

A partir desta segunda-feira, trabalhadores informais que receberam auxílio emergencial, por meio do Caixa Tem, nascidos em janeiro e fevereiro, podem pedir empréstimo de até R$1.000,00, pelo aplicativo de celular. A novidade foi anunciada durante cerimônia de lançamento do Crédito Caixa Tem, no Palácio do Planalto, em comemoração pelos mil dias de governo do Presidente Jair Bolsonaro.

Em casa, de quarentena por causa da covid, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, participou do evento, por meio de vídeo. Segundo ele, os beneficiários do auxílio emergencial não conseguem crédito bancário, porque não podem comprovar renda. Por isso acabavam tomando empréstimos de agiotas, com altas taxas de juros.

O empréstimo do Caixa Tem pode ser solicitado pelo aplicativo do programa, com análise cadastral em até dez dias. Cerca de 100 milhões de pessoas poderão adquirir os créditos, que variam de R$300,00 a R$1.000,00L reais, com 24 meses para pagar, a juros de 3,99% ao mês. Os pedidos devem ser feitos, de acordo com o mês de nascimento. E partir de agora, os nascidos em janeiro e fevereiro já podem solicitar o crédito. O calendário segue até o dia 27 de dezembro, para os nascidos nos dois últimos meses do ano.

Quem ainda não tem conta no aplicativo Caixa Tem, poderá abrir a partir de 8 de novembro, dependendo do mês de aniversário. Quem já tem a ferramenta, no celular, precisa fazer a atualização cadastral.

Também presente no evento, o Presidente Bolsonaro destacou o período do governo durante a pandemia e citou os desafios econômicos como a alta dos combustíveis.

Ainda na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que tira a validade de mais de 890 atos normativos, editados desde 1943, totalizando 5 mil decretos revogados desde o início deste governo. Também foram lembradas iniciativas, ações e políticas públicas do governo federal, desde o início da gestão do presidente Bolsonaro. Por exemplo, mais de 68 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial , em 2020. O balanço com as principais ações do governo está disponível no site gov.br.