Influenciador é preso ao ser flagrado com filhos em motel com garotas de programa

O cabeleireiro e influenciador digital Adriano Gonçalves Castro, 34, foi preso na madrugada de ontem (22) ao ser flagrado com seus dois filhos, de 15 e 16 anos, em um motel no bairro Olhos D'água, em Belo Horizonte, para terem relações com garotas de programa.

De acordo com o Splash UOL, o suspeito foi detido após uma das garotas, de 21 anos, acionar a polícia informando que foi agredida por Adriano e forçada a fazer sexo sem preservativo. No local, militares encontraram o influenciador com os dois filhos adolescentes, que entraram no local escondidos dentro do carro.

Após o caso, a conta do influenciador "Adriano Hairstylist", com mais de 400 mil seguidores no instagram, ficou fora do ar.

Segundo a vítima, o homem abordou as mulheres em uma boate da cidade e combinaram o valor de R$ 1 mil para cada uma para fazer o programa. Ela afirmou à polícia que durante o ato sexual, o influenciador retirou a camisinha sem a permissão dela e também teria agido de forma grosseira, dando tapas em seu rosto, o que a levou a pedir dinheiro a mais. Entretanto, o suspeito teria se irritado com a cobrança e a mulher acabou chamando a polícia.

Adriano negou as afirmações e disse que se irritou após a mulher cobrar o dobro do valor combinado, que segundo ele, teria sido R$ 500. À polícia, o homem também alegou que a relação com a garota de programa foi consensual.

O caso segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e o suspeito foi levado ao sistema prisional. A polícia também investiga sobre os filhos do influenciador estarem há dois anos sem frequentar a escola.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais disse que ratificou a prisão em flagrante do cabeleireiro "pela prática dos crimes de abandono intelectual, fornecer bebida alcoólica e drogas ilícitas a menor de 18 anos e conjunção carnal mediante fraude (stealthing) - que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa".