Influencer é assassinada pelo marido enquanto dormia

A influencer Luana Caroline Verdi foi morta com um tiro na cabeça enquanto dormia nessa quarta-feira (1º) em um condomínio em São José do Rio Preto (SP). O suspeito do crime é o marido dela, Victor dos Santos, 36, que se matou em seguida.

De acordo com o Polícia Civil, Victor levou os filhos gêmeos de 11 anos para escola antes de cometer o crime. Depois ligou para o irmão e pediu que ele buscasse as crianças no colégio alegando que iria atender um cliente.

O pai de Victor estranhou a situação e foi até o apartamento do casal onde encontrou os corpos.

Familiares de Victor afirmaram que Luana queria se separar.