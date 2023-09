Influencer acusada de torturar empresário com maçarico é solta pela Justiça

A Justiça, no entanto, impôs medidas cautelares a Vitória, como comparecimento em juízo a cada 30 dias, proibição de sair da cidade de São Paulo sem autorização judicial e recolhimento domiciliar no período das 21h às 6h.

O desembargador Pinheiro Franco, relator do caso, levou em consideração que Vitória é ré primária e que a quantidade de drogas apreendida com ela e o namorado "não foi elevada".

O crime aconteceu no dia 18 de maio, no apartamento da influencer, onde um homem, 46, foi dopado, mantido em cárcere privado e torturado por 30 horas.

Vitória, que também responde por tráfico de drogas, negou as acusações. Ela foi presa em julho juntamente com o namorado dela, Gabriel Duarte Meneses, e um outro homem.

