Inep define datas para inscrição e provas do Enem 2023

E já está definida a data do Enem 2023... Será nos dias 05 e 12 de novembro. As datas de inscrição do exame também já foram definidas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; e acontecem entre 8 e 19 de maio para o Enem Regular. O resultado está previsto para 16 de janeiro de 202

