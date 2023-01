Bebê de 10 meses morre após ser atacado por cachorro durante banho

Por volta das 21h, a mãe do bebê decidiu dar banho no filho no terraço, onde o cão estava solto e atacou Ruan.

Um bebê identificado como Ruan Miguel, de 10 meses, morreu após ser atacado por um cachorro da raça pitbull. O caso aconteceu no bairro Novo Milênio, em Codó, no Maranhão.

