Índios Yanomamis denunciam desvio de 26 mil doses de vacinas

De acordo com a CNN, um ofício relatando o desvio foi enviado ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público Federal no último dia 8 de abril. O documento diz ainda que ao menos dois funcionários da Sesai estão envolvidos no caso. Eles estariam negociando as doses por ouro ilegal extraído na região. As autoridades ainda não se manifestaram sobre o assunto.

As doses foram destinadas as tribos indígenas da região, mas segundo eles foram desviadas. A Hutukara Associação Yanomami, divulgou uma nota nesta quarta-feira (14), onde afirma que cerca de 26 mil doses da vacina desapareceram.

