Indiano internado em hospital do Maranhão piora e é entubado

O estado analisa as amostras de sangue deles. Ao todo, 102 pessoas que tiveram contato com o indiano fizeram testes, destes, 40 já tiveram resultados negativos.

Assim que chegou, no dia 14 de maio, ele foi isolado e internado.A tripulação que estava com ele no navio também foi isolada e está sob monitoramento.

O indiano que chegou ao Maranhão infectado com a nova variante do país, teve piora e foi intubado na noite deste sábado (23).

