Idoso vai para vacinação contra Covid de retroescavadeira

"Eu deixei o trator na rua e fui a pé, mas falaram que não podia, que tinha que ter uma condução. Aí eu falei que estava com o trator e disseram: 'pode vir com o trator mesmo'", lembra José, que afirmou ainda, que irá voltar para tomar a segunda dose na mesma condução.

Para o G1, José disse que trabalha com o maquinário fazendo limpeza de terrenos na cidade. Ao perceber que a fila do drive-thru estava tranquila no último dia 1º, ele decidiu parar para tomar a vacina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.