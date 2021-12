Idoso salva criança de ser esmagada por caminhão; Vídeo

O dono de uma oficina Sérgio Aparecido Moreira, 73, salvou uma criança de 4 anos, de ser esmagada por um caminhão desgovernado na última terça (30), no bairro Vila Sândano, em Ourinhos (SP).

Idoso salva criança de ser esmagada por caminhão pic.twitter.com/SJPXaJexFC — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 2, 2021

De acordo com informações da polícia, o caminhão havia sido estacionado pelo motorista, mas devido a problemas no freio de mão, o veículo pesado desceu a rua desgovernado e seguiu em direção à oficina de Sérgio. Dois carros foram atingidos, sendo um do idoso e outro de uma cliente.

Câmeras de segurança mostraram o momento do acidente. No vídeo, Sérgio aparece na frente de sua oficina ao lado da criança, e quando percebe que o caminhão está desgovernado e sem motorista, corre com a menina no colo. Os dois não foram atingidos por questão de segundos.

Sarah e Sérgio não possuem nenhum grau de parentesco. A família da criança mora próximo à oficina dele. De acordo com o idoso, o motorista se apresentou a uma delegacia e assumiu os prejuízos.