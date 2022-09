Idoso desmaia após levar soco de policial que abordava adolescente; vídeo

"Eu disse que eles não poderiam fazer aquilo, pois estavam errados. Se o menino estava traficando, é para pegar o menino, colocar na viatura e levar para a delegacia, o delegado resolveria". Na sequência, o idoso recebeu um soco do agente. "Eu caí e não lembro de mais nada, só acordei no hospital", contou Luiz à Record TV.

Luiz estava a caminho do banco quando avistou a abordagem da polícia, e segundo ele, o agente estava batendo a cabeça do adolescente contra a parede, então questionou o policial sobre a atitude.

