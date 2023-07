Idoso de 74 anos morre em ambulância após esperar por atendimento em hospital

Em nota, a empresa responsável pela ambulância afirmou que fez tentativas para a admissão do paciente, mas sem êxito: "O paciente permaneceu na ambulância assistido pela equipe UdiCor, monitorizado e com todo suporte necessário. Após várias tentativas de desembarque para admissão do paciente, às 5h11 o mesmo evoluiu com parada cardiorrespiratória dentro da ambulância, foram aplicadas todas as manobras de atendimento, após 40 minutos o mesmo veio a óbito constatado pelo médico socorrista às 5h56min da manhã."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.