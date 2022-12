Idoso agoniza por 4 dias após ser picado por surucucu, uma das mais letais da América

"Ela é letal sim. A pico-de-jaca tem uma ação que destrói o tecido, hemorrágica, coagulante, que pode causar uma morte por entupimento dos vasos, e também tem uma ação de atuar no sistema nervoso central. Quando a pessoa é picada por ela, geralmente leva a uma certa paralisia, inclusive uma cegueira momentânea e perde também a mobilidade", destacou o professor e biólogo da Universidade Federal do Acre (Ufac) Moisés Souza.

Mesmo sofrendo com dores, ele conseguiu chegar em casa, e pedir ajuda do filho, que acionou o Corpo de Bombeiros, mas foi apenas na quarta-feira (7), que a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, conseguiu o resgate.

