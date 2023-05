Idosa mata marido envenenado e abandona corpo esquartejado em mala

Uma idosa de 61 anos matou o marido envenenado e abandonou o corpo dele esquartejado, na BR-158, em Selvíria, no Mato Grosso do Sul. A suspeita confessou o crime e foi presa em flagrante neste sábado (27).

De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo do idoso, de 64 anos, foi encontrado na quinta-feira (25), às margens da rodovia. O tronco do homem estava dentro de uma mala. Durante investigações nas proximidades, a polícia chegou até a casa da esposa da vítima.

Em conversa com a polícia, a mulher demonstrou nervosismo e deu informações desencontradas ao negar envolvimento no assassinato. Após se contradizer, a idosa confessou o crime e disse que usou veneno de rato para matar o marido.

O restante do corpo do homem foi encontrado dentro de um congelador, junto com alimentos que a mulher usava para venda de lanches.

Segundo o delegado Felipe Rocha, o idoso necessitava de cuidados especiais após ter sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).