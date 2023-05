Cresce internações de crianças com problemas respiratórios no Brasil

O número de internações de crianças com problemas respiratórios cresceu no Brasil, segundo o boletim da Fiocruz.

A alta na internação ocorre em decorrência da contaminação pelo vírus que causam sintomas gripais, como Influenza e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), sendo a mudança de clima nas regiões um dos principais causadores na disseminação do vírus.

De acordo com o último documento divulgado pela Fiocruz, o crescimento no número de internações foi registrado no Amazonas, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. "O sinal de crescimento se concentra fundamentalmente no público infantil".

No Amapá foi decretado situação de emergência no dia 13 após um disparo no número de crianças com doenças respiratórias. Segundo Margarete Gomes, superintendente de Vigilância em Saúde do estado, "mais de 90% dos leitos estão ocupados por crianças".