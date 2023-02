Idosa furta celular de fiel dentro de Igreja Universal; vídeo

Uma idosa furtou um celular de dentro de uma bolsa na Igreja Universal, no bairro Boqueirão, em São Paulo, nesta sexta-feira (10). A ação foi flagrada por uma câmera de segurança do templo.

Idosa furta celular dentro de igreja em SP pic.twitter.com/Qk0leHIEAO — Babilônia (@babiloniaam) February 11, 2023

De acordo com a Polícia Militar, o celular pertence a uma mulher que estava participando de um culto, e tinha saído do lugar por alguns minutos e deixou a bolsa com o celular no banco, e quando retornou o aparelho não estava mais.

As imagens da câmera mostram a idosa na última fileira de cadeiras, mexendo na bolsa da mulher. Ele pega o celular, coloca em uma sacola e vai embora.

A Igreja Universal lamentou o furto contra a fiel e disse que alerta os visitantes com avisos repetidos de bispos e pastores sobre cada um zelar os próprios objetos, e que está à disposição para colaborar com as autoridades.