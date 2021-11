Hospital zera internações de pacientes com Covid-19 no Rio de Janeiro

De acordo com o UOL, cerca de 41 pessoas estão internadas devido à covid-19 em todo o Rio de Janeiro. É o menor índice de internação desde o início da pandemia. Segundo dados, 14 estão em leitos de enfermaria e 27 em leitos de UTI. O sistema mostra ainda que 75,1% da população está vacinada com duas doses ou dose única.

O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, localizado no Rio de Janeiro, zerou o número de internações pela Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia, em março do ano passado.

