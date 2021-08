Homem se arma com faca e persegue Wassef em restaurante de Brasília

Em áudio, ele afirmou: "É uma fraude, uma mentira. É uma senhora de mais de 60 anos de idade, aparentando ter 65. Não me aproximei em nenhum momento, nunca a vi, não falei um 'a'. Nada. Na verdade, é uma mentira que ela gerou, e estou sendo vítima novamente, uma vez mais, de campanha de fake news para as agressões que eu sofri por parte dela. Ela ameaçou o presidente da República e a minha pessoa. Inventou essa história como ardil para tentar se proteger".

O homem em questão alegou que Wassef assediou a esposa dele enquanto eles estavam no local. Indignado com a situação, ele pegou uma faca da mesa e saiu em direção a Frederick, que fugiu e foi perseguido.

O advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef se envolveu em mais um escândalo. Dessa vez, ele foi perseguido por um homem armado com uma faca em um restaurante localizado no Lago Sul em Brasília, na tarde desse sábado (21).

