"De que adianta diploma, se fica endividado?" diz ministro da educação

No evento de ontem, estudantes que pediam mais acesso às universidades e internet para alunos de baixa renda, se revoltaram com as declarações do ministro e acabaram sendo retirados do ginásio pela polícia.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a atacar o Ensino Superior no Brasil e condenou a busca pelo que chamou de “diploma na parede”. A declaração foi dada em um evento em Nova Odessa, em São Paulo, nesse sábado (21) e causou revolta em um grupo de estudantes que protestava no local.

