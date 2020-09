Homem que teve quase 100% do corpo queimado morre

Morreu na madrugada desta quarta-feira (9) o zootecnista Luciano da Silva Beijo, 36, que teve quase 100% do corpo queimado durante um incêndio em uma fazenda às margens da BR-070, na Serra do Facão em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

Segundo um site de notícias do Globo, o zootecnista seria transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá ainda na terça-feira (8), no entanto, a transferência foi suspensa por causa do risco dele não resistir.

Ele ainda passou por uma hemodiálise na terça-feira, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O acidente ocorreu na tarde de domingo (6).