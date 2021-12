Homem que clonou cartão da Xuxa é preso por fraude após ostentar nas redes sociais

Artur Franklin de Souza Lima, 32, acompanhado de Klanna Ivy Cunha Amorim, 21, foram presos ontem (22) em um avião no aeroporto de Jericoacoara quando tentavam viajar para a capital paulista. Eles são investigados pela polícia do Ceará por fraudes contra instituições financeiras. De acordo com a polícia, o prejuízo causado por essas fraudes é superior a R$ 200 mil. Artur costumava publicar fotos em suas redes sociais ostentando em praias e hotéis de luxo. A Polícia Civil investigava o casal por meio de uma operação deflagrada na última segunda (20), porém, eles conseguiram fugir de Fortaleza para Jijoca de Jericoacoara e de lá tiveram a fuga para São Paulo frustrada. Com eles foram apreendidos documentos falsos, o valor de R$ 9 mil em espécie, inúmeros cartões bancários e duas armas de fogo do tipo revólver e pistola. O suspeito também já foi preso por clonar o cartão de crédito da Xuxa Meneghel no ano de 2008. Além deste crime, Artur foi preso novamente em 2017, apontado como líder de uma quadrilha que fraudava contas bancárias no Ceará. Na época, a operação 'Valentina' desarticulou esta organização criminosa que era composta por 21 pessoas.

