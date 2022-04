Homem paga R$ 10 mil para não ter nude vazado após trocar fotos com mulher na internet

Um homem de 42 anos pagou cerca de R$ 10 mil via pix para não ter nude vazado após trocar fotos íntimas com uma mulher na internet. O caso aconteceu na cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

De acordo com a polícia, a vítima conheceu a suposta mulher na internet no início deste ano, e após um tempo a suspeita começou a pedir dinheiro para não divulgar as fotos íntimas do homem nas redes sociais. Com medo, a vítima transferiu mensalmente o valor de R$ 500.

Porém, após receber novas ameaças a vítima fez um empréstimo de R$ 10 mil e transferiu via pix para a conta da estelionatária. Apesar do alto valor, a suposta mulher fez novas ameaças e até mandou mensagens para a mãe do homem, uma idosa de 69 anos, pedindo mais dinheiro. Desesperado com a situação, a vítima realizou uma denúncia e agora o caso segue sendo investigado pela polícia.