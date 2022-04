Dois casos de raiva em humanos são investigados no Brasil

Todo ano é oferecido gratuitamente pelo setor de zoonoses de todos os municípios do Brasil vacinas anti-rábicas para cães e gatos. A vacinação dos pets é peça fundamental no combate à raiva.

Dois possíveis casos de raiva humana são investigados em Minas Gerais. As suspeitas são de dois jovens indígenas de 12 anos, da cidade de Bertópolis, no Vale do Rio Doce. O garoto veio a óbito na última segunda-feira e a menina está sob tratamento hospitalar. Eles apresentaram sintomas da doença após serem mordidos por morcegos.

