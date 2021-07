Homem morre após ser atacado por tubarão em praia no Pernambuco

Marcelo Rocha Santos, de 51 anos, morreu após ser atacado na tarde do sábado (11) por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Pernambuco. Ele teve a mão direita amputada e um ferimento profundo na coxa, e não resistiu após ser levado ao Hospital da Restauração, em Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava jogando futebol na praia quando decidiu entrar no mar apenas para retirar a areia do corpo. Na parte rasa do mar, com água abaixo da linha da cintura, e foi atacado pelo animal, gritando por socorro.

“Quando foi mordido, ele mesmo gritou informando que estava sofrendo um ataque de tubarão. Foi quando os salva-vidas do posto 10 desceram, o retiraram da água e fizeram o primeiro atendimento”, contou o capitão Joel Fernandes, ao JC.

A área onde foi registrado o ataque é o local com maior incidência de ataques de tubarão em Pernambuco. São 13 casos registrados somente na área da Igrejinha de Piedade.

Até hoje, foram registrados no total 62 ataques de tubarão desde 1992, nas praias do estado, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit). Desses ataques, 25 foram fatais.