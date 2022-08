Homem mata bebê e atira em mais 4 primos após família ameaçar interná-lo

A avó do bebê de 11 meses lamentou a morte em entrevista concedida à TV Globo. “Foi o último sorriso que ele me deu, me chamou de avó. É muito difícil essa dor, é muito… Eu quero justiça”, disse Rosa Pinto.

Um homem de 28 anos matou um bebê de 11 meses e feriu mais quatro primos em Brumadinho, Minas Gerais (MG), na noite de terça-feira (23). O jovem confessou o crime e disse que a motivação era a ameaça da família de interna-lo compulsoriamente para tratamento do vício em drogas, de acordo com Boletim de Ocorrência registrado pela polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.