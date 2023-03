Homem mantém mulher e criança reféns dentro de carro há quase 15 horas

A família alega que Ian tem problemas psiquiátricos e profissionais de saúde mental como psicólogos e psiquiatras chegaram a ser levados ao local e tentaram conversar com ele, mas o homem não quis contato com eles.

Na ocasião, a avó de Ian foi ao local, mas passou mal ao se deparar com a cena do homem armado com a mulher e o menino de 3 anos.

Assim que o assaltante entrou e anunciou o roubo, o motorista conseguiu abrir a porta do carro e sair correndo, mas a mulher e as crianças ficaram aterrorizadas.

No momento da ação estavam no veículo o motorista, a mulher e três filhos dela, de 3, 7 e 8 anos.

As vítimas estavam em um carro de aplicativo que foi tomado de assalto por um homem armado com facas na noite dessa quarta-feira (8).

