Domitila dorme e perde prova do Quarto Branco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dinâmica do Quarto Branco do BBB 23 (Globo) finalmente chegou ao fim. No final da madrugada desta quinta-feira (9), Domitila acabou cochilando e deixou a placa cair no chão. Ao perceber que tinha ganhado a disputa, Fred teve uma crise de choro e foi comemorar com os brothers na casa.

Com isso, Domitila está automaticamente no Paredão, sem chance de participar da Prova Bate-Volta, no domingo. Já Fred ganha imunidade e o carro de presente.

Fred voltou direto para casa para contar a novidade e participar do final do "after dos crias". O jornalista compartilhou com os participantes como foi a prova e recebeu carinho dos amigos.