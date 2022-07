Homem mantém esposa e filhos em cárcere por 17 anos; comida era jogada fora

Luiz Antonio Santos Silva foi preso, nesta quinta-feira (28), suspeito de manter a mulher e os 2 filhos em cárcere privado por 17 anos, na rua Leonel Rocha, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, as vítimas sofriam violência física e psicológica, além de ficar até três dias sem comer.

