Homem incendeia o próprio corpo ao tentar atear fogo na ex-esposa

Após feri-la, ele arremessou uma garrafa com álcool no comércio, mas acabou se molhando acidentalmente. Ao acender o fogo, ele foi atingido pelas chamas e caiu se debatendo.

Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento e foi até o estabelecimento comercial da mulher para tentar matá-la. Ele chegou a atacar e furar a vítima no local.

Um homem tentou atear fogo na ex-esposa e no atual companheiro dela, mas acabou incendiando o próprio corpo nessa quarta-feira (2), na cidade de Fortaleza, no Ceará.

