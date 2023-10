Homem incendeia casa com ex-mulher e amigas dentro

A vítima disse que o suspeito chegou na casa, jogou um líquido inflamável sobre o sofá e as paredes, depois acendeu o fogo com um isqueiro.

Um homem, de 28 anos, invadiu e incendiou a casa com a ex-mulher, de 19 anos, e outras três amigas dentro do imóvel na cidade de Jaru, em Rondônia, na noite dessa sexta feira (13).

