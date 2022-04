Homem finge mal-estar em bar para não pagar conta de R$ 6 mil

Depois da confirmação, ligaram para a polícia que levou o suspeito para a delegacia. Ele foi preso no local e liberado sob fiança de 10 mil reais. De acordo com a PM, ele já tem outros processos por golpes semelhantes em pelo menos 6 estados, além do Distrito Federal.

Os relatos de clientes obtidos pela Band mostram que ele e o grupo consumiam diversos pratos e porções, como bife do lombo, camarão e frango com ave, além de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, incluindo sucos, refrigerantes, cerveja, chope, refrigerante e garrafas de gin, uísque e champanhe.

No último sábado (16), um homem foi preso enquanto estava bar em Goiânia, capital de Goiás, por supostamente fingir estar doente para não pagar uma conta no valor de R$ 6.275,00.

