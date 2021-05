Homem fica cego ao ser atingido por bala de borracha da PM em ato contra Bolsonaro

Na mesma ocasião, uma vereadora foi oi atingida com spray de pimenta em seu rosto, depois de receber denúncias de truculência e ter ido ao local tentar dialogar com os agentes de segurança.

Segundo o UOL, a bala foi disparadas por policiais militares durante um protesto no Recife (PE), neste sábado (29). Daniel foi levado para hospital, onde foi confirmado que ele perdeu a visão do olho esquerdo.

