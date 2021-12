Homem enterra companheira viva após briga por ciúmes

A mulher foi dada como desaparecida na terça (7), ela havia saído de casa no dia 29 de novembro para se encontrar com o suspeito. Após ser encontrada enterrada em mata fechada, a vítima recebeu atendimento em um hospital e já teve alta.

De acordo com informações da polícia, a mulher apresentava sinais de pancada na cabeça, estava desidratada e apresentando quadro de confusão mental. O companheiro dela foi preso na zona rural de Barro Preto, após confessar o crime. Ele disse que durante uma briga, empurrou a mulher e ela caiu e bateu a cabeça no chão, ficando desacordada. Depois, o suspeito amarrou e enterrou a vítima no último domingo (5).

