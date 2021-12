Homem é preso após criança escrever pedido de socorro em prova escolar

Um agricultor, de 46 anos, foi preso suspeito de violência doméstica neste sábado (4), após uma menina de apenas 13 anos escrever um pedido de socorro em uma prova escolar, em Vale do Anari (RO). No texto, ela relatou que sua mãe, de 37 anos, sofria violência doméstica e pedia que a polícia fosse acionada, seguido do endereço da casa.

De acordo com a polícia, o homem estava na casa da mãe dele, em uma área rural de Anari, e tentou fugir da prisão se escondendo dentro do banheiro. Ele será indiciado por lesão corporal, violência psicológica e abandono de incapaz.

No texto, a menina escreveu: "Por favor, me ajuda. Meu pai bate na minha mãe. Chama pra mim a polícia", dizia o pedido de ajuda com o endereço da casa em que ela mora. A professora acionou o Conselho Tutelar após ver o recado.

De acordo com a polícia, a vítima relatou que sofria a violência há anos, tanto física quanto psicológica, após um dos filhos do casal ter morrido depois de ingerir veneno para rato. O caso segue sendo investigado e a mãe passa por acompanhamento psicológico, já os filhos, de 13, 8, 14 e 16 anos estão em um abrigo.