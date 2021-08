Homem é preso após confusão com advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef

Wassef nega as acusações e afirmou que foi alvo de ofensas pela mulher por defender Bolsonaro. "Estou sendo vítima uma vez mais de uma campanha de fake news, porque falaram que eu mexi com uma mulher, o que é absolutamente falso. Trata-se de uma senhora de quase 65 anos", disse à Folha de S.Paulo.

De acordo com a Folha de São Paulo, o suspeito tentou agredir o advogado com uma faca após acusá-lo de assédio à sua mulher. "Safado, sem vergonha, atacando mulher no banheiro", diz o suspeito em vídeos que circulam nas redes sociais.

Um homem foi preso, neste sábado (21), após confusão envolvendo Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em Brasília. O homem é suspeito de tentativa de homicídio, ameaça, porte de arma branca e direção perigosa de veículo em via pública.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.