Homem é preso após confessar que matou ex e jogou corpo no Rio Tietê

Carlos confessou o crime à polícia após ser confrontado sobre as imagens das câmeras. O irmão dele, que ajudou na ocultação do cadáver, foi preso nesta quinta-feira (22).

O suspeito confessou ter matado a vítima asfixiada e depois jogado o corpo com ajuda do irmão. Durante o relacionamento de 16 anos, o casal teve três filhos de 14, 7 e 5 anos. A relação havia terminado há pouco tempo.

Durante as investigações, que seguem pelo 4º Distrito Policial da cidade, foram encontradas imagens de câmeras de segurança, que mostram Carlos colocando o corpo de Amanda, enrolado em uma manta, no porta-malas de um carro, no dia em que ela desapareceu.

