Homem é investigado por dopar colegas de trabalho com Zolpidem para estuprá-las

Um homem de 34 anos está sendo investigado por dopar colegas de trabalho e estuprá-las no município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O crime ocorria dentro do local de serviço e o suspeito foi demitido.

Na última sexta-feira (15), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, onde encontraram comprimidos que possivelmente eram usados para dopar as vítimas. O celular do homem também foi apreendido.

Há dois meses, uma das vítimas denunciou o caso e afirmou que foi dopada pelo suspeito no mesmo dia. Exames de sangue e urina constataram a presença da substância Zolpidem no organismo da vítima. O remédio é usado em tratamento de distúrbios do sono.

Outras três mulheres relataram que o homem ofereceu uma bebida não alcoólica e perderam os sentidos no trabalho. Uma delas até informou que ao acordar, o suspeito estava com a mão dentro de sua calça.

Segundo a polícia, uma câmera de segurança no local de trabalho flagrou o suspeito misturando a substância com um energético em uma caneca e deu para uma das vítimas que perdeu os sentidos e dormiu no chão.

O suspeito afirmou que dopou as vítimas, mas nega que tenha cometido abuso.