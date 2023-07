Homem é condenado por publicações racistas e homotransfóbicas no Twitter

A 22ª Vara Federal de Porto Alegre condenou um homem, de 43 anos, por ter feito publicações racistas e homotransfóbicas em seu perfil no Twitter. Em suas publicações, ele exaltou Hitler e Goebbels, fomentou o discurso de ódio contra judeus, incentivou a violência contra pessoas trans e promoveu comentários homofóbicos, práticas que configurariam o crime de racismo qualificado segundo o art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. A sentença é do juiz Adel Americo Dias de Oliveira. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.