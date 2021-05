Homem é condenado por estuprar idosa de 82 anos com Alzheimer

Um homem que trabalhava em uma casa de repouso foi condenado a mais de 16 anos de prisão por estuprar uma idosa com Alzheimer, que tinha 82 anos. O crime ocorreu em 2020, no Distrito Federal.

De acordo com o IG, a decisão do Tribunal de Justiça do DF foi divulgada nesta quarta-feira (19) e o acusado, embora tenha direito a recorrer, não poderá aguardar nova determinação em liberdade.

“Ele se aproveitou da vítima, pessoa com doença de Alzheimer, em pleno período pandêmico, a qual vivenciava isolamento (e não apenas distanciamento) social. Privada do convívio familiar para preservar a integridade física e a saúde já debilitada pela idade, a vítima acabou sendo seviciada no local em que deveria ser protegida”, ressaltou decisão da Vara Criminal do Núcleo Bandeirante.

A Justiça atendeu o pedido do Ministério Público em condenar o réu pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro de vulnerável tentado.