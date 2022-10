Homem e adolescente são encontrados crivados de balas em porta-malas de carro

De acordo com a TV Bahia, o carro estava estacionado na avenida Caribé, ponto onde ficavam os motoristas de aplicativo. Segundo a polícia, Iuri foi atingido com vários tiros na cabeça e possuía marcas de tortura. Já o adolescente possuía marca de tiro na cabeça e perna.

Um homem identificado como Iuri Vinícius Ribeiro, 24, e um adolescente de 16 anos, foram encontrados crivados de balas dentro do porta-malas de um carro após a realização das eleições, no último domingo (2), no bairro São Cristóvão, próximo ao aeroporto de Salvador (BA).

