Homem comemora após matar irmão gêmeo com facada no coração

Quando questionado sobre a morte do irmão, o suspeito disse à polícia: “antes ele do que eu”, informou o tenente Claudemiro.

De acordo com o tenente Claudemiro Santos, Fabiano comemorou o crime e foi visto visivelmente alterado após o assassinato. “Segundo o autor, eles não se entendem há muito tempo e ele já havia apanhado do irmão. Na data de ontem, estavam bebendo em um bar e o autor deu uma facada no coração da vítima”, explicou o tenente.

Fabiano Rocha das Neves, de 34 anos, foi preso suspeito de matar o irmão gêmeo Adriano Rocha com uma facada no coração, em Valparaíso de Goiás, na sexta-feira (6).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.