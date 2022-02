Homem atira capacete em assaltante e recupera moto de amigo; Vídeo

No vídeo, o homem aparece no canto da rua aguardando o suposto assaltante passar. Quando ele se aproxima da esquina, o homem arremessa contra o suspeito que cai da moto. Após cair, o suspeito faz menção de pegar uma arma na cintura, mas os homens ao redor correm e outros se escondem. O suspeito desiste e acaba fugindo a pé.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.