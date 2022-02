Brasil confirma 166 mil novos casos de Covid nas últimas 24 horas

As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (11), em Brasília. Nele, são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de saúde sobre casos e mortes associados à covid-19.

A soma de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia subiu para 27.285.509 no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 166.009 novos diagnósticos positivos. Ontem, o painel de informações do Ministério da Saúde contabilizava 27.119.500 casos acumulados.

