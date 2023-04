Gustavo Benedeti é visto com irmã de Key Alves em evento em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Key Alves e Gustavo Benedeti não estão mais juntos, mas a relação de Cowboy com a família Alves não parece ter sido completamente encerrada. O ex-participante do BBB 23 conhecido como Gustavo Cowboy foi visto ao lado de Keyt Alves, sua ex-cunhada, no Festival Surreal, evento que aconteceu neste sábado (15) na zona norte de São Paulo. Keyt estava acompanhada do namorado, Fabinho, jogador do Palmeiras.

A internet reagiu ao encontro e surgiram piadas com o fato de as irmãs serem gêmeas idênticas. "Key fez harmonização e tá mais a cara da Keyt do que já era, ele não sabe na real quem ele encontrou", brincou um internauta. "Realidade: é a Key Alves fingindo ser a Keyt Alves para conseguir ficar perto dele", escreveu outra no Twitter.

O encontro acontece a pouco mais de uma semana do anúncio do término do principal casal do BBB 23. Key deixou a entender que o término não tinha sido tranquilo. Segundo ela, ambos não seriam nem mais amigos. "Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha", disse.

A jogadora de volêi, na época, falou mais sobre o ex. "Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. Lamentáveis algumas atitudes dele, mas essa é a vida real." Vale lembrar que, após a saída de Gustavo do reality, ela falava sobre um eventual casamento dos dois.

Key e Gustavo estiveram presentes no mesmo evento em São Paulo, um show de sertanejo, dois dias após anunciarem que não estavam mais juntos. Ela usou suas redes sociais para negar que tenha ido ao show para encontrar o ex-namorado e tentar uma reconciliação. A ex-BBB contou que, apesar de estarem no mesmo evento, os dois não trocaram uma palavra nem ficaram próximos durante as apresentações.