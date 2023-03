Guimê sugere reunião no Deserto para definir votos no BBB 23

Depois, Guimê comentou com o lutador que todos deveriam se reunir no Quarto Deserto e conversar sobre os próximos rumos. Já Cara de Sapato não gostou da ideia.

Enquanto estava no jardim com Cara de Sapato, Guimê disse que não irá entrar em consenso para decidir a liderança e que vai pedir para Alface ceder. O músico ainda afirmou que, caso consiga ser Líder, a sua indicação será Cezar Black.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Guimê refletiu sobre os rumos do Paredão e o destino do Grupo Deserto no BBB 23 (Globo).

