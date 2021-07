Greve Nacional dos caminhoneiros está prevista para este domingo

Os caminhoneiros voltaram a ameaçar nova paralisação nacional a partir deste domingo (25) após alegarem descontentamento com promessas não cumpridas pelo presidente Jair Bolsonaro 9sem partido).

De acordo com o R7, o fim da isenção do PIS/Cofins sobre o diesel, os preços elevados dos insumos para o transporte de cargas e a falta de fiscalização do piso mínimo do frete são algumas das reivindicações da categoria. Ainda conforme o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plínio Dias, "a mobilização começa no dia 25 e que a adesão pode crescer na segunda-feira e nos dias subsequentes".