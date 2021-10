Greve dos caminhoneiros é mantida após Bolsonaro anunciar auxílio diesel

A greve dos caminhoneiros, marcada para o dia 1º de novembro, deve ocorrer mesmo após o anúncio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o ' auxílio diesel '. O auxílio pretende beneficiar cerca de 750 mil caminhoneiros com bolsas de R$ 400 para compensar a alta do combustível.

No entanto, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) afirmou que os "caminhoneiros não querem esmola, querem dignidade".

"Caminhoneiro não faz nada com R$ 400, com diesel na média de R$ 4,80. Os R$ 400 propostos pelo presidente não atendem as demandas dos caminhoneiros. Manteremos nossas demandas e greve em 1º de novembro”, afirmou o organizador da paralisação de 2018, Wallace Landim, popularmente conhecido como Chorão.

A categoria prevê a paralisação em todo o Brasil.