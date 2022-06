Grávida, jovem de 22 anos é achada morta dentro de mala

Uma grávida de 22 anos foi encontrada morta dentro de uma mala, na região de mata em uma estrada, na Grande São Paulo. Familiares relataram que Cíntia Silva dos Santos saiu de casa na última quinta-feira (16) para encontrar um ex-namorado.

O delegado pelo caso trabalha com três suspeitos do crime: o ex-namorado, o atual que também é seu ex-padrasto e o pai do bebê que Cínthia esperava.

No dia do desaparecimento, a menina disse aos familiares que iria visitar o ex que estava no período de 'saidinha' de um presídio. Desde então, a jovem não retornou para casa.

A vítima foi encontrada na tarde de ontem (21) com perfurações na região do pescoço e sinais de espancamento.