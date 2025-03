Gracyanne Barbosa critica Aline

Eva enfatizou ainda que não houve uso de adjetivos, bons ou maus, no almoço especial concedido pelo Big Fone. "Em nenhum momento do almoço, ninguém chamou ninguém de falsa, ninguém chamou ninguém de venenosa."

Thamiris, por sua vez, queixou-se de Aline exagerar em seus questionamentos dentro da casa. "Acho que não é nem reativa, é ser tão questionadora com as coisas", analisou a irmã da recém-eliminada Camilla.

As três comentaram a discussão que a policial militar teve com a fisioterapeuta no começo do dia. "Não tem como ser sempre tão reativa", criticou Gracyanne.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.